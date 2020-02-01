İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu

Bingöl’de bir tepede çocuklar kayarak eğlenirken üzerlerine çığ düştü.

Bingöl'de bir tepede çocuklar kayarak eğlenirken üzerlerine çığ düştü. Çocukların son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde meydana geldi. Ara tatilde etkili olan kar nedeniyle kayak yapmak isteyen bir grup çocuk, köydeki tepeye çıktı. Burada kayak yapan çocuklar biranda küçük çapta meydana gelen çığın altında kaldı. Hem çığın hem de son anda kurtulan çocukların korku dolu anları başka bir arkadaşları tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.


Öte yandan Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir köyde çığ düşmesi sonucu da bir kişi kaybolmuş, arama çalışması başlatılmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.