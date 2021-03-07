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Bingöl'de çığ düştü, kapanan yol kısa sürede açıldı

Bingöl’de çığ düşmesi sonucu kapanan yol, karayolları ekiplerince kısa sürede açıldı.

Bingöl'de çığ düşmesi sonucu kapanan yol, karayolları ekiplerince kısa sürede açıldı.


Alınan bilgiye göre, Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasında Kaynapınar köyü mevkiinde yola çığ düştü. Çığ düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu Karayolları 84. Şube Şefliğine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen karayolları ekipleri, yola düşen karları temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.


Meteoroloji ise, bölgede çığ düşmesine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

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