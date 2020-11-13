İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de çıkan yangında 2 ev ve 1 cami zarar gördü

Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 1 cami zarar gördü.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 1 cami zarar gördü.


Yangın, Genç ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Doludere köyünde çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir evin çatısında yangın çıktı. Alevler evin bitişiğindeki bulunan başka bir ev ile camiye sıçradı. Köy sakinleri tarafından yangına müdahale edilirken, durum itfaiyeye bildirildi. İlçe belediyesi tarafından gönderilen itfaiye ekibi ve vatandaşlar yangını müdahale ederek kontrol altına almayı başardı. Yangında iki evin çatısı, samanlık ve bir caminin çatısı kullanılmaz hale geldi.


Yangında saman ve kışlık yakacakların da yandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.