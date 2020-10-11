Bingöl'de çıkan yangında üzüm bağları zarar gördü

Bingöl'ün Genç ilçesindeki çıkan yangında, 4 dönüm üzüm bağı zarar gördü.

Olay, ilçeye bağlı Servi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir üzüm bağında yangın çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 4 dönümlük üzüm bağının zarar gördüğü öğrenildi.