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Bingöl'de cinnet: eşi ve 3 çocuğunu vurdu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde cinnet getiren şahıs eşi ve 3 çocuğunu vurdu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cinnet getiren şahıs eşi ve 3 çocuğunu vurdu. Olayda anne ve 1 çocuğu hayatını kaybederken, durumu ağır olan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.


Olay, Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan eski banka küme evlerinin bulunduğu bölgede yer alan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ömer D., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Geçirdiği cinnet nedeniyle, evde bulunan silahını alan Ömer D., eşi Songül (25), çocukları Efekan (9), Muhammed Yusuf (7) ve Fatih'i (2) vurdu ardından da 155 Polis İmdat hattını arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve 3 çocuğu ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen anne Songül ile çocuklardan Efekan hayatını kaybetti.


Durumları ağır olan iki kardeş ise ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayı gerçekleştiren Ömer D. ise polis tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde inceleme yaptığı öğrenildi.

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