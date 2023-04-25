Bingöl'de Çır Şelalesi, karların erimesiyle coştu

Bingöl'de yaz aylarında kuruyan, kış aylarında soğuklar nedeniyle donan 50 metrelik Çır şelalesi, bahar aylarında karların erimesiyle coştu.

Bingöl merkez Ilıcalar beldesine bağlı Uzundere köyü sınırlarındaki Deşt yaylasında bulunan Çır şelalesi, bahar aylarında eriyen kar sularıyla birlikte coştu. Özellikle nisan ve mayıs aylarında doyumsuz bir manzara sunan 50 metre yükseklikteki şelale, iş stresinden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi.

50 metrelik Çır şelalesinin karların erimesiyle coşması dron pilotu Salih Tetik tarafından görüntülendi.