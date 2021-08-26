Bingöl'de çoban ölü bulundu

Olay, merkeze bağlı Göltepesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırsal bölgeden geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan birini gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan M.E.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.E.Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çobanı vuran kişinin jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.