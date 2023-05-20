İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de çobanlara reflektif yelekler giydirildi

Bingöl’de çobanların trafikte görünür olmalarını sağlamak için jandarma ekiplerince reflektif yelekler giydirildi.

Bingöl'de çobanların trafikte görünür olmalarını sağlamak için jandarma ekiplerince reflektif yelekler giydirildi.


Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, “Görünür Ol Güvende Kal” uygulaması yaptı. Bu çerçevede Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığınca, karayollarında seyir eden çobanların görünür olmaları ve trafik kazalarına sebebiyet vermemeleri amacıyla çobanlara reflektif yelekler giydirildi.


Trafikte durumsal farkındalığın oluşması sağlamak amacıyla yapılan uygulamanın devam edeceği bildirildi.

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