Bingöl'de “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "Çök-Kapan-Tutun" deprem tatbikatı bugün saat 18.57'de tüm illerde olduğu gibi Bingöl'de de gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde aynı anda ilk kez uygulanan "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı bugün saat 18.57'de Bingöl'de de yapıldı. AFAD'ın desteği ile Bingöl'de Mürsel Paşa Erkek Öğrenci Yurdu yemekhanesinde yapılan "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatında yemek yiyen öğrenciler yemeklerini bırakarak oldukları yere önce çöküp ardından kapanıp yemek masalarını tuttu. Yapılan tatbikat ile ilgili bilgi veren AFAD Çalışanı Mehmet Cengiz, Düzce depreminin 23'üncü yılı nedeniyle 83 milyon vatandaşın katılımı ile bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Deprem anında Çök-Kapan-Tutun hareketi yapılarak bir farkındalık çalışılmıştır. Bingöl'de Vali yardımcılarımız kriz merkezinde bir siteyi pilot yer olarak seçtik, ayrıca öğrenci yurdumuz pilot olarak seçtik ama uygulama olarak tüm Türkiye'de evlerde, işyerlerinde, o an neredeysek bulunduğumuz yerde Çök-Kapan-Tutun yaparak tatbikatımıza katkı sağlamıştır.”