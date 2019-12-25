Bingöl'de "Çorbaya kal, büte kalma" etkinliği

Bingöl'de düzenlenen "Çorbaya kal, büte kalma" etkinliği kapsamında sınav haftasında her gün bin 400 öğrenciye çorba ikram ediliyor.

Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi Öğrenci Konseyi işbirliğinde "Çorbaya kal, büte kalma" etkinliği başlatıldı. Üniversitenin girişine konulan standa pazartesi gününden itibaren öğrencilere sıcak çorba ikram edilirken, uygulamanın Cuma gününe kadar süreceği aktarıldı. Hergün bin 400 öğrenciye çorba ikramı yapıldığı, Cuma gününe kadar toplam 7 bin öğrenciye ulaşılacağı belirtildi.

Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada:"Bingöl Üniversite Öğrenci Konseyi işbirliğinde ‘Çorbaya kal, büte kalma' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte final haftası dolayısıyla yoğun ders çalışma temposundaki öğrencilere sabah erken saatlerinde sıcak çorba ikram ediliyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü itibariyle başlayan etkinliğimizden her gün Bin 400 öğrenci faydalanıyor. Cuma gününe kadar devam edecek etkinlik kapsamında toplamda 7 Bin öğrenciye sıcak çorba ikram edilmiş olacak” denildi.

Çorbaya kal, büte kalma etkinliğinin vize sınavları döneminde de gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada:"Geleneksel hale getirilen bu etkinlik vize ve final dönemlerinde sürdürülecektir. Sabahın erken saatlerinde üniversiteye gelen ve sıcacık çorba ile sabah mahmurluğunu üzerlerinden atan öğrencilerimizin mutluluğu yaptığımız etkinliğin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Bütün öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz”ifadelerine yer verildi.