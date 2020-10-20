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Bingöl'de Covid-19 denetimleri

Bingöl’ün Genç ilçesinde Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 26 kişiye 23 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 26 kişiye 23 bin 400 TL idari para cezası kesildi.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl genelinde Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de güvenlik güçleri denetimlerini yapıyor.Genç ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde Temmuz ayından itibaren maske takmayanlarla ilgili sahada düzenli olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şuana kadar maske takmayan 26 kişiye 900 TL'den toplamda 26 bin 400 TL idari para cezası uyguladı.


Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de maske takma oranın yüksek olduğu belirtilirken, hijyen ve sosyal mesafeye de dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

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