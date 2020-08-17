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Bingöl'de Covid-19 denetimleri sürüyor

Bingöl’de Korona virüs (Covid-19) denetimleri aralıksız bir şekilde sürüyor.

Bingöl'de Korona virüs (Covid-19) denetimleri aralıksız bir şekilde sürüyor.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de valilik koordinesindeki kolluk kuvvetlerince, Covid-19 denetimleri sürüyor. Kent merkezindeki belirlenen noktalarda toplu taşıma ve özel araçları denetleyen ekipler, hem sürücüleri hem de yolcuları denetleyerek maske, hijyen ve mesafe konularında uyarılarak bulunuyor.


Kentte, Covid-19 denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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