Bingöl'de Covid-19 denetimleri sürüyor

Bingöl'de Korona virüs (Covid-19) denetimleri aralıksız bir şekilde sürüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de valilik koordinesindeki kolluk kuvvetlerince, Covid-19 denetimleri sürüyor. Kent merkezindeki belirlenen noktalarda toplu taşıma ve özel araçları denetleyen ekipler, hem sürücüleri hem de yolcuları denetleyerek maske, hijyen ve mesafe konularında uyarılarak bulunuyor.

Kentte, Covid-19 denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.