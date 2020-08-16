Bingöl'de Covid-19 hastaları denetleniyor

Bingöl'de Korana virüse (Covid-19) yakalanarak evlerinde tedavileri devam eden vatandaşlar, ekipler tarafından düzenli olarak denetleniyor.

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Covid-19 ile mücadele kapsamında evde tedavileri süren Covid-19 hastalarını her gün düzenli olarak adreslerinde denetliyor, dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor” denildi.