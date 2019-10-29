Bingöl'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yılı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yılı kutlamaları Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de coşkuyla kutlandı. Vali Kadir Ekinci'nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, hava şartları nedeniyle kapalı spor salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Kadir Ekinci," Bizler geleneksiz, köksüz ve türedi bir millet değiliz. Aksine, herkese nasip olmayan bir medeniyet birikimimiz, zengin bir devlet tecrübemiz, hakikat ve adalet için şehit olmaya hazır bir milletimiz, şan ve şeref sahifeleri ile dolu bir tarihimiz var. Malazgirt, Çanakkale, Kut'ul Amare ve Dumlupınar gibi zafer saatleri ile yüce Cumhuriyet mefkuresi, ecdadımızın bizlere ve gelecek nesillere hediye ettiği şan ve şeref sahifelerindendir. Diğer yandan, insani ve ahlaki bir davranış olarak Suriyeli milyonlarca kardeşimizi misafir etmek ve ekmeğimizi onlarla bölüşmek de kadim dünya görüşümüzün 21.yüzyıldaki gurur tablosudur. Bizlere düşen, bu kutlu mirası daha güçlü bir Türkiye için yarınlara taşımak ve her daim dünya mazlumlarına ve mağdurlarına ilham kaynağı ve dost kapısı olabilmektir. Bugün hamdolsun Cumhuriyetimiz, gücünü millet iradesinden alarak çok önemli mesafeler kat etmiş ve 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürümektedir. Ancak, içeride ve dışarıda, bu kutlu yürüyüşü engellemek isteyen haince teşebbüsler yaşıyoruz. Coğrafyamızın politik ve stratejik değerini tüketmek isteyen bu girişimlerle kararlı şekilde mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra kutlamalar, ortaokullarda resim, şiir ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi, yöresel halk oyunları, tekvando ve jimnastik ekiplerinin gösterileriyle tamamlandı.

Törene Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan,49'uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler, vatandaşlar ile emniyet ve askerin personel katıldı.