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Bingöl'de de maske takmak zorunlu hale getirildi

Bingöl Valiliği, 2 Temmuz’dan geçerli olmak üzere korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kent genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Bingöl Valiliği, 2 Temmuz'dan geçerli olmak üzere korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kent genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararı gereğince 02.07.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha kanunun 282. Maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

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