Bingöl'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Bingöl’de kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Bingöl'de kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Selahaddin-i Eyyubi Mahallesi'nde bulunan üniversitenin bahçe duvarının demir parmaklıklarına köpek sıkıştı. Köpeğin sıkıştığını fark edenler , durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri bölgeye giderek parmaklıklara kafası sıkışan köpeği, demirleri keserek kurtardı.
Yaralanmadan kurtarılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.