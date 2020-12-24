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Bingöl'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Bingöl’de kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Bingöl'de kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Selahaddin-i Eyyubi Mahallesi'nde bulunan üniversitenin bahçe duvarının demir parmaklıklarına köpek sıkıştı. Köpeğin sıkıştığını fark edenler , durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri bölgeye giderek parmaklıklara kafası sıkışan köpeği, demirleri keserek kurtardı.


Yaralanmadan kurtarılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.

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