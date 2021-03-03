Bingöl'de ‘Deprem Değerlendirme Toplantısı'

Bingöl'de İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında ‘Deprem Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

14 Haziran 2020'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremden dolayı ‘Deprem Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi.Yapılan toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Kadir Ekinci, kurum amirleri ve Adaklı, Yedisu ile Karlıova ilçesindeki köy muhtarları katıldı.

Toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirilirken,muhtarların talepleri de dinlenerek görüş alış verişinde bulunuldu.