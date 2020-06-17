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Bingöl'de dere taştı, evler ve araziler zarar gördü

Bingöl’de bir beldede yağış sonrası dere taştı, bazı ev, araç ve araziler zarar gördü.

Bingöl'de bir beldede yağış sonrası dere taştı, bazı ev, araç ve araziler zarar gördü.


Solhan ilçesinde akşam saatlerinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Arakonak beldesinde yağış sonrası dere taşarak Karşıyaka Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel sularının getirdiği çamur ve taşlar yolları kapattı. Selle birlikte bazı ev, araç ve ekili araziler zarar gördü. Ulaşıma kapanan yollar kepçe yardımıyla köylülerin yoğun çalışmaları sayesinde açıldı.

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