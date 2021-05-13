Bingöl'de dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Bingöl'de dereye düşen otizmli olduğu öğrenilen bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı İçmeler Mahallesi yakınlarından geçen Gayt Deresi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otizmli olduğu öğrenilen 10 yaşlarındaki Yunus Göker, evden çıkarak kayboldu. Çocuklarını evlerinin bahçesinde göremeyen aile, komşularının da desteğiyle mahallede arama yaptı. Arama yapan aile çocukları Yunus Göker'i derenin içerisinde fark etti. Dereden çıkarılan Göker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.