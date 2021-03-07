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Bingöl'de doğaya 800 kilo yem bırakıldı

Bingöl’de yaban hayvanları için doğaya 800 kilo yem bırakıldı.

Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya 800 kilo yem bırakıldı.


Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, çetin kış şartları nedeniyle beslenmede zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğada yemleme çalışmalarına devam etti.Bu kapsamda Yedisu ilçesine bağlı bölgelerde yemleme çalışması yapan ekipler, dağ keçilerinin sık yaşadığı alanlara 650 kilo yonca ve yaban kuşlarının yaşadığı alanlara da 150 kilo buğday bıraktı.


Yemleme çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği aktarıldı.

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