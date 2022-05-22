Bingöl'de doğaya bin 150 adet kınalı keklik salındı

Bingöl DKMP Şubesi ekipleri, 2022 yılı Kanatlı Hayvan Salım Programı çerçevesinde kentin birçok avlak bölgesine kınalı keklik salımı gerçekleştirdi. DKMP ve jandarma ekipleri, kafeslerde taşıdıkları bin 150 adet kınalı kekliği Kiğı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Dalbasan, Göltepesi, Çobantaşı ve Ormanardı devlet avlaklarında doğaya bıraktı. Ekipler, kekliklerin salındığı bölgelerde koruma ve kontrol tedbirlerinin arttırıldığını da bildirdi.