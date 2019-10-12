Bingöl'de Doğu Güney Doğu Anadolu Sütçülük Projesi

Bingöl'de 733 Milyon 709 bin TL yatırım bütçeli Doğu Güney Doğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık Ve İmalat Sanayi Yatırım projesi kapsamında şimdiye kadar 28,5 milyon TL harcama yapıldığı açıklandı.

Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde, Vali Kadir Ekinci başkanlığında SÜTAŞ Doğu Güney Doğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık Ve İmalat Sanayi Yatırımı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ekinci,"Doğrudan bin, dolaylı olarak ise yaklaşık 8 bin aileyi etkileyecek olması hakikaten bölgemiz için muazzam bir yatırım. 2020 yılında Bingöl'den ülkemize ve yurtdışına hizmet vermeye başlayacak olan SÜTAŞ biliyorsunuz tüm yatırımları içerisinde en büyük yatırımını Bingöl'ümüze yapıyor. Fedakarlık yaparak bu yatırımı ilimize kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ise toplam 733 Milyon 709 bin TL yatırım bütçeli projede şimdiye kadar 28,5 milyon TL harcama yapıldığını söyledi.

Konuşmasını sürdüren Yılmaz, “Süt üretim tesislerinin kaba inşaatı tamamlandı. Bazı makine ve ekipman siparişleri verilmiştir.2020 yılı sonbaharında süt ürünleri tesislerinin üretime başlaması hedeflenmektedir. İnşaat faaliyetleriyle Bingöl ve çevre illere istihdam sağlanmaya başlanmıştır. Şu an inşaatlarda 335 kişi çalışmaktadır. 139 kişi Bingöl, 115 kişi ise çevre illerdendir. 254 bölge insanına istihdam sağlanmaktadır”ifadelerini kullandı.

Yatırım tamamlandıktan sonra tesiste günde 911 bin, yılda 332 milyon litre süt işleneceğini vurgulayan Yılmaz"332 milyon litre sütün bugünkü değeri, 763 milyon TL olup tamamı bu bölgede üretilip bu bölge üreticisinin geliri olacaktır. Buzağı, besi hayvanı ve destekleme gelirlerini de ilave ettiğimizde hayvancılıktan elde edilen gelir 987 milyon TL'ye ulaşacaktır. 911 bin litre süt üretimi yaklaşık 43 bin adet sağmal süt sığırı demektir. Besi ve genç düvelerle beraber bu sayı 94 bin 600'e ulaşmaktadır. Yılda üretilmesi gereken kaba yem miktarı 602 bin tondur. Yılda iki ekim yapılması şartıyla kaba yemi üretebilmek için gerekli olan arazi 193 bin 456 dekardır. Yem bitkisi üretim faaliyetinin bölgede oluşturacağı yıllık değer de 227,3 Milyon TL'dir. Tesislerde bin 12 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak, 8 bin üretici aile de süt ve yem bitkisi üretimi yoluyla aylık düzenli gelire kavuşacaktır. Bölge çiftçilerine ve tedarikçilere aylık 94 milyon TL, yıllık toplam 1 milyar 130 milyon TL ödeme yapacaktır”diye konuştu.

Toplantıya, Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, YÖK Yönetim Kurulu Üyesi Naci Gündoğan, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak, firmanın yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.