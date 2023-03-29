Bingöl'de dolu ve fırtına

Bingöl'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından hem sağanak, hem dolu hem de kuvvetli fırtına etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de devam etti. Sağanak yağışla beraber kuvvetli fırtına da etkili olurken, zaman zaman dolu yağışı meydana geldi. Sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşları uyaran AFAD, “Bingöl'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri ve çatı uçmasına karşı tedbirli olunuz” açıklamasını yaptı.

Yağışların bölgede birkaç gün daha etkili olacağı bildirildi.