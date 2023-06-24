Bingöl'de dün akşam kaybolan çoban bulundu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan çoban, ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Olay, Solhan ilçesine bağlı Sülünkaş köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, çobanlık yapan 25 yaşlarındaki Mehmet T., dün köye dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi ve yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD, BİNTSO Arama Kurtarma, SAR ekipleri de sevk edildi. Söz konusu bölgede dün akşamdan bu yana arama çalışması yapan ekipler, yaklaşık 15 saat sonra çobanı sağ salim bir şekilde bularak ailesine teslim etti.

Ailesi ve yakınları, ekiplere teşekkür etti.