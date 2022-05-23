Bingöl'de düzenlenen operasyonda silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Bingöl'de jandarma tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda çeşitli silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç ilçesi kırsalında bulunan bir adreste silah, mühimmat ve uyuşturucu madde bulunduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararı sonucunda Genç ilçesi kırsalında 1 adrese operasyon icra edilmiştir. Operasyon icra edilen adreste yapılan arama neticesinde; 1 adet 12 kalibre av tüfeği, 1 adet 12 kalibre ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 16 kalibre av tüfeği, 52 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 114 gram toz esrar, 10,9 gram kubar esrar, 1 kilo 144 gram kenevir tohumu, 8 adet kenevir bitkisi ele geçirilerek olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.