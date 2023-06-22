Bingöl'de eğitim- öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı

Bingöl'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin'in başkanlığında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 6 Şubat merkezli depremlerden sonra müdürlük koordinesinde yapılan çalışmalar, yıkım kararı verilen okul binalarının durumu, kentte yapılan öğretmen atamaları, yürütülen projeler gibi konular ele alındı.

Toplantı hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, “Bu yıl asrın felaketi olarak tanımlanabilecek bir depremle sarsıldık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerek AKUB ekibimiz gerekse de gönüllü öğretmen ve personellerimizle üç aya yakın bir süre bu bölgelerimizde canla başla çalıştık. Özellikle mesleki ve teknik anadolu liselerimizin yaptığı faaliyetler çok kıymetliydi. Ayrıca bakanlığımızın ÇEDES projesi çerçevesinde tüm kademelerden toplam 45 okulumuz Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bulunan kardeş okullarına destek olmaya devam ediyorlar. Gerek 6 Şubat'tan hemen sonra gerekse halen deprem bölgelerine katkı sunan tüm okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İlimizde 13'ü ilk ve ortaokul ve 7'si lise olmak üzere toplam 20 okul binamızın yıkım kararı verildi” dedi.

Engin, ayrıca Bingöl, Genç ve Solhan olmak üzere 3 öğretmenevi ile Karlıova ve Kiğı Halk Eğitimi Merkezlerinin de yıkım kararı olduğunu ifade etti.

Toplantı soru cevap bölümü ve ilgili şubelerden sorumlu yöneticilerinin bilgi vermesiyle sona erdi.