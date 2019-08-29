Bingöl'de Eğitim-Öğretim Yılı Planlama Çalıştayı

Biz birlikte başaracağız. Eğer bu çorbada bizimde tuzumuz bulunsun istiyorsak birbirimize destek olalım”dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılını Planlama Çalıştayı Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda düzenlendi. Çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve kentteki okul müdürleri katıldı.

Çalıştayda açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Siz bizim hikayemizin baş kahramanlarımızsınız. Sizin bize desteğiniz olmadan başarmamız imkansız. Sizden tek ricam birlikte, yeniliklere açık çalışmalar yürütmeniz. Eğitim hikayemizin başarısı yolunda ihtiyacımız olan her konuda ben yanınızdayım. Biz birlikte başaracağız. Eğer bu çorbada bizimde tuzumuz bulunsun istiyorsak birbirimize destek olalım. Hiçbir mazeret, hiçbir ideolojik görüş farklılığı çocuğun hakkını teslim etmemize engel olmamalı. Karasunun, Murat'ın Fırat'ın çocuklarını kimseye kaptırmayacağız. Çocuklarımız, ailemiz, ülkemiz, bu günümüz, geleceğimiz ve tüm insanlık için birlikteliğe daha önce hiç görülmemiş biçimde ihtiyacımız var” diye konuştu.

Hazırlanan projelerin çocukların daha iyi bir hayat standardına ulaşması için önemli olduğunu dile getiren Güney," Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un da vurguladığı gibi 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir. Burada yapılacak çalışma, bakanlığımızın ülke genelinde belirlediği vizyon hedeflerine sahadan veri toplamak ve gelişimini sağlamak açısından önemlidir”ifadelerini kullandı.

2023 Vizyon belgesinin Bingöl'de nasıl hayat bulacağının ve nasıl içselleştirileceğinin yol haritasının çıkarılması ve belgede yer alan temaların alt başlıklarını doldurulması amacıyla hazırlanan Çalıştay 3 ayrı konuda 11 ayrı çalışma grubu oluşturularak gerçekleştirildiği belirtildi.