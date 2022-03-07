Bingöl'de ekipler 2 ayda doğaya 25 ton yem bıraktı

Bingöl genelinde çetin ve sert geçen kış ayları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını yemleme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal alanda kış aylarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bırakan ekipler, ocak ve şubat aylarında doğaya yonca, ot, buğday ve pazar artıkları dahil toplamda 25 ton yem bıraktı.

Ekiplerin, soğuklar bitene kadar yemleme çalışmalarını süreceği bildirildi.