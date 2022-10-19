İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de ekmeğe zam yapan 4 markete ceza kesildi

Bingöl Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Komisyonu kararı olmadan ekmeğe zam yapan 4 markete ceza kesildiğini bildirdi.


Bingöl'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Komisyonu kararı olmadan ekmeğe zam yapan fırınların ardından, marketlerde de denetimler sürüyor. Kent merkezindeki birçok marketi denetleyen Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, komisyon kararı olmadan ekmeğe zam yaptığı tespit edilen 4 markete, 5 bin lira idari para cezası kesti.


Belediye ekipleri, denetimlerin süreceğini aktardı.

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