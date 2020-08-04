İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de engelli kadına şiddet

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaşandığı öğrenilen engelli bir kadının eşi tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşandığı öğrenilen engelli bir kadının eşi tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan durumun ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dava sürecini yakından takip edeceklerini belirterek açıklamada bulundu.


Olay, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde meydana geldi. Kocası tarafından şiddete maruz kalan engelli bir kadının darp edildiği anlar, aile bireyleri tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli kadının ve çocuklarının koruma altına alınması için çalışma başlattıklarını duyurdu.


Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bingöl'de engelli kardeşimizin şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden yaraladı. Engelli annemiz ve çocuklarının kendilerine uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmaları için çalışma başlattık. Bakanlık olarak dava sürecini de yakından takip edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.