Bingöl'de “Eren Kış-16 Şehit J.Bnb. Adil Karagöz” operasyonu başlatıldı

Bingöl'ün Genç ilçesi Sağgöze bölgesinde “Eren Kış-16 Şehit J.Bnb. Adil Karagöz” operasyonu başlatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesi Sağgöze Bölgesinde kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla 'Eren Kış-16 Şehit J.Bnb. Adil Karagöz' Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 960 personel, 71 operasyonel tim görev almıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.