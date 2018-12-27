Bingöl'de etkili olan kar, 281 köy yolunu kapattı

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı dün geceden itibaren etkisini gösteriyor. Kent merkezinde yeni yeni etkili olan kar yağış, ilçelerin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü, yolları kapattı. Merkez ve ilçelere bağlı toplamda 281 köy yolu tamamen ulaşıma kapandı.Bingöl Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri ise kapanan köy yollarını açmak için başladığı çalışmalara aralıksız devam ettiği bildirildi.

İl genelinde karla mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Enes Üçgül, “Karla mücadele çalışmalarımızda öncelik hastalık, doğum, ölüm, taşımalı eğitim yapılan köyler ve grup köy yollarımıza verilecektir. Vatandaşlarımızdan asılsız ihbarlar yaparak karla mücadele çalışmalarımızı aksatmamalarını istiyor ve bu konuda kendilerinden duyarlılık bekliyoruz. Hastaların hastaneye ulaşmasını sağlamak, öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak ve kış mevsiminde halkımızın ulaşımını rahat sağlaması ve kar esaretinde kalmaması için yoğun bir çalışma sergiliyoruz” dedi.