Bingöl'de eTwinning kalite etiketi ödül töreni

Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere yürüttükleri eTwinning projeleriyle kazandıkları ulusal ve Avrupa kalite etiketleri, okul müdürlerine ise ulusal ve Avrupa kalite etiketi levhaları takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'in katılımıyla TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi konferans salonunda eTwinning kalite etiketi ödül töreni düzenlendi. Törende öğretmenlere yürüttükleri eTwinning projeleriyle kazandıkları ulusal ve Avrupa kalite etiketleri, okul müdürlerine ise ulusal ve Avrupa kalite etiketi levhaları takdim edildi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, müdürlük olarak yoğun ama güzel bir dönem geçirdiklerini, son bir ayda bilim fuarı ve şenlikleri, matematik seferberliği ve hayat boyu öğrenme şenlikleri yaptıklarını ifade ederek, “Bu eğitim-öğretim yılının son haftasında da eTwinning kalite etiketleri ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Bu program vesilesiyle 38 farklı okuldan müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle bir aradayız. ETwinning projelerindeki özverili çalışmalarıyla eğitimde fark oluşturan öğretmenlerimiz bugün burada. Mutluyuz, gururluyuz. Öğretmenlerimizin koordinasyonunda öğrenciler işbirlikçi etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu etkinlikler 21. yüzyıl becerileri olan iletişim, işbirliği, düşünme ve teknoloji okuryazarlığını içeriyor. Eğitime katma değer sağlayan bütün çalışmalar bizim için son derece önemli ve kıymetli. Emeklerinize sağlık. Başarılarınız daim olsun inşallah" dedi.

Program ödül takdimlerinin ardından son buldu.