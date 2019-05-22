Bingöl'de ev yangını

Bingöl'de elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın 2'inci katındaki dairede elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Mehmet Çiçek, durumu Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürülürken, evin bir odasında hasar oluştuğu öğrenildi.