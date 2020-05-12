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Bingöl'de evde kalanlara 2 bin adet kitap gönderildi

Bingöl Belediyesi tarafından başlatılan "Evinde Kal Oku" kampanyası kapsamında talep eden 900 aileye 2 binden fazla kitap ulaştırdığı bildirildi.

Bingöl Belediyesi tarafından başlatılan "Evinde Kal Oku" kampanyası kapsamında talep eden 900 aileye 2 binden fazla kitap ulaştırdığı bildirildi.


Kentte belediye tarafından Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden “Evindekaloku” adlı bir kitap kampanyası başlatıldı. Kısa sürede çok sayıda kişinin başvuru yapmasıyla, evlerinde kalanlara kitap ulaştırmaya başlandı. Şuana kadar ilkokul, ortaokul, lise, Türk edebiyatı, roman ve öykü gibi çeşitli metaryellerden oluşan 2 binden fazla kitah 900 eve ulaştırıldı.Belirli periyotlarda devam eden kampanya kapsamında kitapların ulaştırılmaya devam edeceği aktarıldı.

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