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Bingöl'de fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi

Bingöl’ün Genç ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.


Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış Bingöl genelinde etkili oldu. Kent merkezinde yağış nedeniyle su taşkınları oluşurken de Genç ilçesinde de rüzgar ve fırtına maddi hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle ilçede bazı binaların çatıları sökülerek yola fırladı. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmezken, maddi hasar oluştu.


Fırtına nedeniyle bazı ağaçlarda devrildi.

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