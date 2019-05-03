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Bingöl'de fırtına çatı uçurdu

Bingöl’de sağanak yağış sonrası etkili olan şiddetli fırtına bir ahırın çatısını uçurdu.

Bingöl'de sağanak yağış sonrası etkili olan şiddetli fırtına bir ahırın çatısını uçurdu.


Meteorolojinin dün uyardığı sağanak ve kuvvetli rüzgar Bingöl genelinde etkili oldu. Kent merkezinde şiddetli yağış etkisini gösterirken, bazı yerlerde fırtına etkili oldu. Sancak beldesine bağlı Yazgülü köyünde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Hasan Batbas'a ait ahırın çatısının büyük bir bölümü uçtu. Maddi zarara sebep olan fırtına nedeniyle şu ana kadar başka bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.


Öte yandan Meteoroloji bugün için de Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de sağanak yağışla birlikte rüzgarın saatte 30 ila 50 kilometre hızla esmesinin beklendiğini bildirerek uyarıda bulundu.

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