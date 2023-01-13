Bingöl'de freni boşalan tır, istinat duvarına çıkarak durdu

Bingöl'ün Çobantaşı köyünde freni boşalan tır, istinat duvarına çıkarak durdu.

Alınan bilgilere göre, kaza, Bingöl-Erzurum Karayolu Çobantaşı köyü Soğukçeşme mevkiinde meydana geldi. Yabancı plakalı olduğu öğrenilen tırın bir anda freni boşaldı. Freni boşalan tır, Çobantaşı köyündeki bir evin istinat duvarına çıkara durabildi.

Yaşanan kazada sürücü yaralanmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.