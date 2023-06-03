Bingöl'de geçen yıl 59 KKKA vakası görüldü, 3 kişi hayatını kaybetti

Bingöl'de geçtiğimiz yıl 59 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası görülürken, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl da kent genelinde 4 vaka tespit edilirken, Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Ferhat Korkutata'dan uyarı geldi.

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte özellikle İç Anadolu'nun kuzey kısımları ile Doğu Anadolu bölgelerinde görülen KKKA hastalığına karşı uyarı geldi. Kene vakalarına karşı uyarılarda bulunan Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Ferhat Korkutata, özellikle kırsal alanlara gidecek olan vatandaşların kıyafet tercihine dikkat etmesi gerektiğini bildirdi. Açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesini kaydeden Korkutata, ''Yaz aylarına girdik. Hazirandan sonra vatandaşlarımızın kırsal alanlara özellikle piknik için gittikleri bir döneme giriyoruz. Vatandaşlarımızı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi konusunda uyarmak istiyoruz. Kırsala gittikleri zaman tedbirli davranmaları gerekiyor. Bu tedbirler ne olabilir? Özellikle kıyafetle ilgili. Vatandaşlarımızın kol ve bacaklarını kapatacak kıyafetler giyerlerse bu bir tedbir olur. Açık renkli kıyafet tercih edilmelidir. Bu tedbir, vatandaşlarımızın herhangi bir kene vakasını önceden görmeleri için açık renkli kıyafetler önemli. Kırsal alanlardaki piknik zamanlarında da vatandaşlarımızın özellikle hayvan çiftlikleri varsa onlardan uzak alanlarda bulunmalarını istiyoruz. Ormanlık alanlarda ise yabani hayvanlara karşı tedbirli olmalarını istiyoruz” dedi.

''Bu aydan itibaren vaka artışı olabilir''

Herhangi bir vaka ile karşılaşılması durumunda ise soğukkanlı olunması gerektiğinin altını çizen Korkutata, “Herhangi bir vaka olursa da yerinde müdahalede soğukkanlı olmalarını istiyoruz. Keneyi anında vücutlarından çıkarması, yardım alıyorlarsa yardım yapanın da kendilerinin de mümkünse eldivenle müdahale etmelerini, cımbız varsa daha doğru bir şekilde çıkarmalarını, sonraki aşamada da kontrollerini yapmak için hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Bingöl genelinde geçtiğimiz 59 vakanın görüldüğünü hatırlatan Korkutata, “İlimizde geçen yıl 59 pozitif vakamız oldu, bunların 3'ü maalesef vefat ile neticelendi. Bu yıl da şuana kadar 4 pozitif vakamız vardı. Bunlardan da 3 şifasını buldu iyileşti, bir hastamızın da tedavisi sürüyor. Bu aydan itibaren vaka artışı olabilir. O yüzden vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.