Bingöl'de "Geleceğin Mühendis ve Teknisyenlerini Yetiştiriyoruz" projesi tanıtıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğin Mühendis ve Teknisyenlerini Yetiştiriyoruz" projesi Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda düzenlenen programla tanıtıldı. Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ramazan Solmaz, Sağlık İl Müdürü M.Emin Gündoğdu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kasım Barman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü M.Emin Çakan, KYK Müdürü Yunus Budak, Gıda ve Tarım İl Müdürü Burhan Bahadır, STK temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Değer odaklı eğitimin teminatı olarak, Bingöl'de bilgi toplumunun inşasında öncü bir kurum olmak vizyonu doğrultusunda çalışmalarına yön verdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin" Bu doğrultuda yenilikler üretme ve bu yenilikleri başta öğrenciler olmak üzere, öğretmenlere, ailelere ve toplumun tüm kesimlerine ulaştırma gayreti içerisindedir.Ülkemizin içinde bulunduğu gelişme trendi ve bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde sanayiye dayalı kalkınma ve gelişme hedeflerinin gerçekleşebilmesi için, eğitimin modernizasyonu, kendini çağın gereklerine uydurabilmesi ve yenilenmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, müdürlüğümüz çeşitli çalışmalar yürütmekte olup, yapılan proje de teknolojik yenilenmeye katkıda bulunacak bir içerik taşımaktadır"dedi.

Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibinden ve proje sorumlusu Mahmut Buyankara proje hakkında detaylı sunum gerçekleştirdi.