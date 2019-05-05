Bingöl'de "Geleneksel İftar Çadırı" kuruldu

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Ramazan Ayı süresince hizmet verecek iftar çadırlarıyla ilgili hazırlıkların tamamladığını bildirdi.

Geleneksel hale getirilen iftar çadırının bu yıl Yenişehir Mahallesi'nde kurulduğu ifade edilen açıklamada, “Birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının en yoğun hissedildiği mübarek Ramazan ayı kapsamında Yenişehir Mahallesi İl Özel İdaresi lojmanları arkasında bulunan alanda iftar çadırı kuruldu. Ay boyunca her gün 2 bin ile 2 bin 500 kişiye sıcak yemek ikram edilecek” denildi.

Ramazan ayı boyunca yardıma muhtaç ailelere Ramazan kolisi desteği verileceği vurgulanan açıklamanın devamında ise, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl düzenli olarak sağlanan Ramazan kolisi desteği bu Ramazan ayında da devam edecektir. Ayrıca yardıma muhtaç ailelere günlük ekmek ve kuru gıda yardımı da sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.