Bingöl'de Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği başladı

Bingöl'ün Genç ilçesinde kaymakamlık ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Deneyim Merkezinin de desteğiyle, Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği başladı.

Genç İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde, belediye ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Deneyim Merkezinin de desteğiyle, ilçede 5 gün boyunca sürecek olan Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği etkinliklerinin startı verildi. 14 Ekime kadar sürecek olan şenlikte okçuluk, mas güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 taş, 3 taş ve topaç, atlı cirit ile ebru sanatı gibi farklı eğlenceler ve etkinlikler yer alıyor.

Şenliğin açılış programına Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçede eğitim gören 6 bin çocuğun bu şenliğe katılım sağlayacağını belirten Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş oyunları çocuklarla buluşturmak olduğunu söyledi. Kaymakam Kaptanoğlu, ''Genç Kent Meydanında ‘Genç sensin' sloganı ile başlattığımız, Geleneksel Kültür ve Spor Şenliğimizi düzenliyoruz. Bu etkinlikle unutulmaya yüz tutmuş, değerini görmemiş ya da göz ardı edilmiş, birçok kültürel zenginliğimizin çocuklarımızla ve gençlerimizle buluşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Etnospor deneyim merkezinin burada oluşturmuş olduğu 10 istasyonla çocuklarımızın ve gençlerimizin kültür ve el sanatlarımızı yakından görmelerini, buradaki oyunları tecrübe ederek güzel dakikalar geçirmelerini amaçlıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şenlikte güzel vakit geçirdiğini belirten öğrencilerden Ahmed Arif Danış, “Bugün topaç oynadık, mangala oynadık ve unutulmaz bir gündü. Emeği olan herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öğrencilerden Zumra Saçık ise ''Ata sporları şenliği vardı. Arkadaşlarımızla geldik, oyunlar oynadık. Unutulmaz bir gün yaşadık'' şeklinde konuştu.