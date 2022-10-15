Bingöl'de Geleneksel Kültür ve Spor Şenlikleri sona erdi

Bingöl'ün Genç ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Deneyim Merkezinin de desteklediği, Geleneksel Kültür ve Spor Şenlikleri sona erdi.

10-14 Ekim tarihleri arasında Genç Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği etkinlikleri sona erdi. Çocukların ve öğrencilerin öncelendiği şenliğe yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı öğrenilirken, 5 gün boyunca okçuluk, mas güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 taş, 3 taş ve topaç, atlı cirit ile ebru sanatı gibi farklı eğlencelerle çocukların doyasıya eğlenmeleri sağlandı.

Şenlik, Devrim Arabaları sinema filmi ve yöresel oyunlar ve ikramlarla son bulurken Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu ise etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

''Çocuklarımızın gözlerinde ki mutluluk her şeye bedeldi''

Düzenledikleri etkinlikte tek hedeflerinin çocukların kalbine dokunmak olduğunu belirten Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, ''Genç Kent Meydanında ‘Genç sensin' sloganı ile başlattığımız, Geleneksel Kültür ve Spor Şenliğimizi insanımızdan tam not alarak bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikle unutulmaya yüz tutmuş, değerini görmemiş yada göz ardı edilmiş, birçok kültürel zenginliğimizin çocuklarımızla ve gençlerimizle buluşmasını sağladık. Burada da gördük ki bu tür etkinliklere gerçekten de ihtiyacımız varmış. 5 gün boyunca kurulan oyun istasyonlarında dolu dolu vakit geçiren ve deşarj olan çocuklarımızın yüzünde ki mutluluğu görünce bizlerde çok mutlu olduk. Rabbim daha iyisini yapmayı nasip etsin inşallah. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Hepsinin eline emeğine sağlık. Rabbim daha güzel projelerde bizleri buluşturmayı nasip etsin” dedi.