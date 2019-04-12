Bingöl'de Geven'in arıcılıktaki önemi için çalışma başlatıldı

Bingöl'de Geven bitkisinin arıcılıktaki önemi ve erozyon açısından değerlendirilmesi için çalışma başladı.

Bingöl Üniversitesi ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) tarafından Geven bitkisinin erozyon açısından değerlendirilmesi ve arıcılık açısından önemi için çalışma başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ÇEM Genel Müdürü Dr. Ahmet İpek başkanlığında, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Kadriye Sorkun, Dr. Çiğdem Özenirler, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Selma Ulgentürk'ten oluşan heyet Bingöl'e geldi. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. İbrahim Çapak'ı makamında ziyaret eden heyet, çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Üniversitelerin bulundukları bölgelerin kalkınmasını sağlamaları ve mevcut potansiyelini iyileştirmesi gerektiğini ifade eden BÜ Rektörü Prof. Dr. Çapak, “Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle birlikte, Bingöl balının elde edildiği alanlardaki arıcılık potansiyelinin belirlenmesi çalışmaları başlamıştır. ÇEM Genel Müdürlüğü, Bingöl Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden uzman öğretim elemanlarının bu projede yer alması hem bilimsel anlamda hem de bölgesel kalkınma açısından ihtisaslaşmaya ayrı bir değer katacaktır” dedi.

"Bölgesel kalkınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz"

ÇEM Genel Müdürü Dr. Ahmet İpek ise , “Bingöl balının kalitesinde son derece önem arz eden yüksek yayla geven balının bulunduğu alanların erozyon, arazi bozulması ve iklim değişikliği gibi açılardan da ele alınmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde ilk toplantımızı ve arazi çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Gevenin erozyon açısından önemli olduğunu biliyoruz. Ancak ne yazık ki burada ve diğer bölgelerimizde hayvan yemi ve yakacak olarak da kullanılmaktadır. Bu nedenle hem gevenin erozyon açısından koruma fonksiyonunu ortaya koymak hem de arıcılık açısından önemini ortaya koymak istiyoruz. Bingöl Üniversitesi ve diğer üniversitelerimiz, Orman Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatı ve Arıcılar Birliği ile birlikte bunu bölgede yapacağız. Bingöl için önemsediğimiz bu projenin bölgesel kalkınmaya da katkı sunmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Meşe salgı balının da olabileceğini tahmin ediyoruz"

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Sorgun ise, “Böyle kapsamlı bir projenin genç bir ekiple yapılacak olması heyecan verici. Bu proje ile birlikte bölgedeki geven türlerinin toplanması, anatomi çalışmalarının yapılması, nektar kalitesi, polenlerin çalışılması tohumlarının toplanması, bölgedeki gevenlerin tozlaşmasını ve döllenmesini sağlayan diğer arı gruplarının tespiti, Bölgeden toplanan bitkilerin tohum veriminin tespiti ve çimlenme kapasitelerinin araştırılması gibi konuları ele alacağız. Ayrıca bölgede meşe salgı balının da olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu balın da antioksidan özelliği var. Bu projenin bölgeye hizmet etmesini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Heyet ziyaret sonrası yapılacak çalışmalar hakkında ön değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Bingöl Üniversitesinden Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan Meral, Koordinatör yardımcıları, PİKOM kapsamındaki proje yürütücüleri, Arıcılar Birliği Başkanı M.Can Üzer ve Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü ve uzmanlar katıldı.