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Bingöl'de "Gezici Kayıt Terminali" uygulaması

Bingöl’de çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "Gezici Kayıt Terminali’ uygulamasıyla 7 ayda 310 kişiye hizmet verildiği bildirildi.

Bingöl'de çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "Gezici Kayıt Terminali' uygulamasıyla 7 ayda 310 kişiye hizmet verildiği bildirildi.


Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında Bingöl'de de çalışmalar yapılıyor. Kentte sağlık sorunları olan vatandaşların evlerine giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde gerçekleştiriliyor. Bu yıl içinde şuana kadar 310 başvuru yapıldığı ve hepsinin adreslerinde hizmet verildiği belirtildi


Kurumdan yapılan açıklamada,"Gezici kayıt terminali taşınabilir çanta içerisinde bilgisayar, parmak izi alma cihazı ve yazıcı gibi donanımlardan oluşan, engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda görevli ekiplerce adrese gidilerek, gerekli çalışma yapılıyor.Valilikten alınacak izinle nüfus müdürlüğünce görevlendirilen personeller, vatandaşların ikamet adreslerine giderek T.C. kimlik kartı müracaatları için işlem yapıyor. Gezici Kayıt Terminali için il genelinde 7 ayda 310 başvuru yapıldı ve tüm başvuruların yapıldığı adreslere gidilerek, gerekli hizmetler sağlandı” denildi.

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