Bingöl'de göç yönetimi toplantısı düzenlendi

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarına, göç yönetimi konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Göç İdaresi, kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarda, göç yönetimi toplantılarına devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen toplantıda göç yönetimi konusunda bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, göç yönetimi ile ilgili var olan yanlış algı ve bilgilerin giderilmesi amacıyla uygulanan politikalar anlatıldı

İl Göç İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “Kamu çalışanlarının göç alanındaki bilgilerini arttırmak, göç yönetimi anlamında bugüne kadar yapılanlar, mevcut göç yönetimi ve sosyal uyum konularında bilgilendirme yapmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde toplantı düzenlendi. Birim personelinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, göç yönetimi ile ilgili var olan yanlış algı ve bilgilerin giderilmesi amacıyla uygulanan politikalar anlatıldı. Yabancılara yönelik olumsuz bir algı oluşturmak için medyadaki provokatif haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile getirilirken doğru bilinen yanlışlar aktarıldı ve katılımcıların soruları cevaplandı” denildi.