Bingöl'de gönüllü öğretmenlerden ana dilde eğitim seferberliği

Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite koordinesinde oluşturulan 30 kişilik gönüllü öğretmen, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokul öğrencilerinin ana dilleri olan Zazaca'yı seçmeleri için okulları ziyaret edip öğrenciler ile görüştü.

Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversite iş birliğinde 30 gönüllü öğretmen, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin ana dilde eğitim ve öğretim almaları için okulları gezerek bilgilendirmeler yaptı. Hem okul yönetimi hem de öğrenciler ile bire bir görüşen öğretmenler, öğrencilerin Zazaca ve Kürtçe derslerde ne tür eğitim alacaklarını aktardı. Hazırlanan kitapları tanıtan öğretmenler, öğrencilerden de ana dilleri olan Zazacayı seçeceklerinin sözünü aldı.

Öğrencilerden Ruken Tunç, Zaza dilini çok sevdiğini ve korunması gerektiğini belirterek, ''Ben Zaza dilini çok seviyorum. Zaza dili benim ana dilim okulumuzda olmasını çok istiyorum. Bugün hocalarımız geldi ve bize tavsiye etti. Ana dilimiz kaybolmasın, koruyalım” dedi.

Fırat Burkek ise Zazaca dilini unutmayacaklarının altını çizerek, “Zazaca dersini çok seviyoruz. Bugün hocalarımız bizi Zazaca ve Kürtçe seçmeli ders için ziyarete geldi. Biz Zazaca dersini seçeceğiz ve Zazaca'ya sahip çıkacağız, ana dilimizi unutmayacağız” diye konuştu.

4 bin öğrenci eğitim gördü

Bingöl'de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 4 bin öğrencinin Zazaca eğitim gördüğünü belirten gönüllü öğretmenlerden Nurullah Vergi, ''Bingöl'de bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite koordinesinde yaklaşık 30 kişilik bir ekiple 45 ortaokul ziyaret edildi. Her gittiğimiz okulda okul idaresi ile sınıfları ziyaret ederek Zazaca dersi, kitapları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yaklaşık şuan Bingöl'de 4 bin kişi Zazaca dersi görüyor, önümüzdeki yıl için büyük bir potansiyel var şuan burada. 15 bin ile 20 bin arası bir potansiyel var şuanda. İnşallah bu neticeyi 2023-2024 yılında eğitim ve öğretim yılında güçlü kadromuzla, 5-6-7 ve 8 sınıf kitaplarımızda hazır öğrencilerimizin karşısında olacağız” şeklinde konuştu.