Bingöl'de göreve yeni başlayan öğretmenlerden en anlamlı yemin

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Bingöl'de düzenlenen etkinlikler çerçevesinde göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Bingöl'de müftülük konferans salonunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Engin Tok, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Merve Kerimoğlu yaptığı konuşmada, ”24 Kasım yurdun dört bir yanında fedakarca çalışan öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık unutulmadıklarını gösteren bir gündür. Başöğretmen Atatürk Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir diyerek modern Türkiye'nin oluşturulmasında öğretmenlere ne denli büyük görevler düştüğünü işaret etmiştir. Yeni adımladığı bu yolda ben bir öğretmenim mevsimler kucaklaşmalı ellerimde verimsiz topraklara yağmurlar yağdırmalıyım. Üzgün coğrafyalarda güneşi gülümsetmeliyim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından göreve yeni atanan öğretmenler ellerinde Türk bayrakları ile sahneye çıkarak yemin etti. Yemin töreninin ardından Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiir ve türkü dinletisi yapıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen şiir, mektup ve spor müsabakalarında dereceye giren öğretmen ve öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.