Bingöl'de ‘Güçlü Kadın, Güçlü Bingöl' Projesinin açılış programı gerçekleşti

Bingöl İş Kadınları Derneği (BİKAD) tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansınca desteklenen ‘Güçlü Kadın, Güçlü Bingöl' Projesinin açılış programı gerçekleşti.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapılan açılış programına Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, FKA Genel Sekreteri Abdulvahab Yoğunlu, BİKAD Başkanı Feyza Başak Koç ve kursiyerler katıldı. Kadınların etkin olduğu her alanda verimli süreçler yaşandığını belirten Vali Kadir Ekinci, "Fırat Kalkınma Ajansı üzerinden bölgemizde ve ilimizde hakikaten anılmaya değer güzel projeler uygulanıyor. Bu yoğun süreçlere verdikleri katkıdan dolayı Genel Sekreterimizin şahsında tüm ajans çalışanlarımıza ve ajansın imkanlarından istifade eden proje uygulayıcılarımıza teşekkür ederim. Bu kapsamda bizleri yine heyecanlandıran ve Bingöl'ümüze katma değer katacağına inandığımız yeni bir projemiz daha var ‘Güçlü Kadın, Güçlü Bingöl' Bingöl İş Kadınları Derneğince hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansınca desteklenen ‘Girişimcilik Eğitimi' içerikli bu projenin ilimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eğitimden istihdama, üretimden kültür sanat etkinliklerine kadınlarımızın etkin olduğu hemen her sahada hamdolsun son derece verimli süreçler yaşıyor, olumlu sonuçlar alıyoruz. İlimizdeki potansiyel kadın girişimciler için bir fırsat olduğunu düşündüğüm bu projemizden de benzer sonuçlar alacağız İnşallah. Bu kapsamda 75 iş kadını adayımıza verilecek eğitimlerin iş dünyamıza kadınlarımız üzerinden yeni bir soluk, yeni bir heyecan getireceğine yürekten inanıyorum. Proje kapsamındaki eğitimlerle kadınlarımız ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılacak, ilimizdeki kadın girişimciliği ve kadın istihdamı istatistikleri daha fazla mesafe alacaktır inşallah. Bizler de Bingöl Valiliği olarak, kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlayacak her türlü faaliyete daima desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü bizler kadınlarımızı, şiddet ve cinayet nesneleri olarak değil, hayat ağacı ve baş tacı olarak, üreten, yöneten, karar veren ve sorumluluk alan aktif özneler olarak görmek istiyoruz. Kadın girişimcilerimizin iş dünyamızın farklı sektörlerinde daha görünür ve etkin olmaları ve Bingöllü kadınlarımızın girişimciliğinin tüm Türkiye'ye örnek olması temennisi ile ‘Güçlü Kadın, Güçlü Bingöl' Projesinin kadınlarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

FKA Genel Sekreteri Abdulvahab Yoğunlu ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan da projenin hayırlı olmasını dileyerek kursiyerlere başarılar diledi.

BİKAD Başkanı Feyza Başak Koç, proje kapsamında 90 iş kadını adayına e-ticaret, dijital beceri, yöneticilik ve start-up eğitimleri verileceğini ifade etti.