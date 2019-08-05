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Bingöl'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı

Bingöl İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.


Ağustos ayı ‘İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' Vali Kadir Ekinci başkanlığında, İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapıldı.Toplantıda Bingöl'ün genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirilerek yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü. Görüşme sonrası yapılması gereken bazı kararlar alındı.


Toplantıya Vali Ekinci'nin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şükrü Yiğenoğlu,İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, kaymakamlar ve kurumların ilgili personeli katıldı.

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